Фото: поліція

ДТП сталася 12 листопада близько 14:00 у селі Велика Копаня Берегівського району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Водій Mercedes-Benz на мокрій ділянці дороги з поворотом виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з вантажівкою Volvo під керуванням 62-річного чоловіка.

На місці загинула 35-річна пасажирка легковика. Травмувалися 68-річний водій Mercedes та ще троє пасажирів – 38-річний чоловік та двоє дітей віком 12 і 9 років. Водій вантажівки не постраждав.

Відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють всі обставини аварії.

Нагадаємо, 11 листопада на трасі на Полтавщині зіткнулися дві вантажівки. Внаслідок аварії загинули обидва водії.