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24 березня 2021, 19:28

У Рівному школярів переведуть на дистанційку

24 березня 2021, 19:28
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В місті запроваджують додаткові обмеження через погіршення ситуації з COVID-19
В місті запроваджують додаткові обмеження через погіршення ситуації з COVID-19
Фото з відкритих джерел
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За підсумками засідання міської комісії з питань ТЕБ і НС у Рівному було прийнято рішення щодо запровадження у місті додаткових обмежень, зокрема, учні 5-11 класів переходять на дистанційне навчання.

Про це повідомив мер Рівного Олександр Третяк у своєму Telegram-каналі, передає RegioNews.

За інформацією міського голови, сьогодні відбулася міська комісія з питаньТЕБ і НС, на якій були прийняті такі рішення:
— З 29 березня 2021 року учням 5-11 класів, окрім початкової ланки (1-4 класи) закладів загальної середньої та позашкільної освіти незалежно від форм власності, перейти на дистанційне навчання;
— З 29 березня 2021 року заклади дошкільної освіти та інклюзивно-ресурсні центри працюватимуть у звичайному режимі. В цей же час навчально-реабілітаційний центр "Особлива дитина” працюватиме у звичайному режимі;
— Школам естетичного виховання заборонити проведення групових занять. Здійснювати лише індивідуальне навчання із дотриманням карантинних заходів;
— Колективам на базі комунальних закладів заборонити проводити масові заходи. Приватним — рекомендовано не проводити масові заходи;
— Рекомендувати проводити спортивні заходи на території Рівненської територіальної громади без глядачів.

Вкотре закликаю жителів нашої Рівненської територіальної громади дотримуватися карантинних обмежень. Оскільки, якщо динаміка захворюваності не зміниться, то Рівне може потрапити в червону зону, а це ще жорсткіші обмеження, — зазначив міський голова.

Як повідомлялося, у МОЗ розповіли, які області на межі потрапляння до "червоної" зони карантину. У цих регіонах перевищено одразу два показники по COVID-19.

COVID-19 Обмеження дистанційне навчання Рівне мер

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