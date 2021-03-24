Мер Дніпра Борис Філатов публічно отримав щеплення від COVID-19
Сьогодні, 24 березня міський голова Дніпра Борис Філатов вакцинувався від коронавірусу британською вакциною індійського виробництва AstraZeneca (CoviShield).
Про це він повідомив у Facebook, передає RegioNews.
Як я і обіцяв, сьогодні зробив публічну вакцинацію”, - написав мер Дніпра.
Він заявив, що відсоток відмов від вакцинації досить високий, і в основному відмовляються від отримання щеплень самі медичні працівники.
Міський голова додав, що держава зобов'язана проводити чітку інформаційну політику щодо вакцинації, і має дати чітке роз'яснення, хто є "публічною персоною”, щоб уникнути зловживань.
Бо фоточки з голим торсом в фейсбучіке нічого не популяризують, а тільки викликають у людей роздратування”, - написав Філатов, натякаючи на президента Володимира Зеленського.
Нагадаємо, раніше мер Чернігова Атрошенко вакцинувався від COVID-19.