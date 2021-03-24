Мер Дніпра Борис Філатов публічно отримав щеплення від COVID-19

Він заявив, що вакцинуватися необхідно

Він заявив, що вакцинуватися необхідно

Фото: Facebook

Сьогодні, 24 березня міський голова Дніпра Борис Філатов вакцинувався від коронавірусу британською вакциною індійського виробництва AstraZeneca (CoviShield).

Про це він повідомив у Facebook, передає RegioNews.

Як я і обіцяв, сьогодні зробив публічну вакцинацію”, - написав мер Дніпра.

Він заявив, що відсоток відмов від вакцинації досить високий, і в основному відмовляються від отримання щеплень самі медичні працівники.

Міський голова додав, що держава зобов'язана проводити чітку інформаційну політику щодо вакцинації, і має дати чітке роз'яснення, хто є "публічною персоною”, щоб уникнути зловживань.

Бо фоточки з голим торсом в фейсбучіке нічого не популяризують, а тільки викликають у людей роздратування”, - написав Філатов, натякаючи на президента Володимира Зеленського.

Нагадаємо, раніше мер Чернігова Атрошенко вакцинувався від COVID-19.