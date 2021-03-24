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Мер Дніпра Борис Філатов публічно отримав щеплення від COVID-19
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24 березня 2021, 16:15 121

Мер Дніпра Борис Філатов публічно отримав щеплення від COVID-19

24 березня 2021, 16:15 121
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Він заявив, що вакцинуватися необхідно
Він заявив, що вакцинуватися необхідно
Фото: Facebook
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Сьогодні, 24 березня міський голова Дніпра Борис Філатов вакцинувався від коронавірусу британською вакциною індійського виробництва AstraZeneca (CoviShield).

Про це він повідомив у Facebook, передає RegioNews.

Як я і обіцяв, сьогодні зробив публічну вакцинацію”, - написав мер Дніпра.

Він заявив, що відсоток відмов від вакцинації досить високий, і в основному відмовляються від отримання щеплень самі медичні працівники.

Міський голова додав, що держава зобов'язана проводити чітку інформаційну політику щодо вакцинації, і має дати чітке роз'яснення, хто є "публічною персоною”, щоб уникнути зловживань.

Бо фоточки з голим торсом в фейсбучіке нічого не популяризують, а тільки викликають у людей роздратування”, - написав Філатов, натякаючи на президента Володимира Зеленського.

Нагадаємо, раніше мер Чернігова Атрошенко вакцинувався від COVID-19.

Також повідомлялось, голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов вакцинувався від COVID-19.

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