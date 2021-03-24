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24 березня 2021, 11:50 9

У МОЗ розповіли, які області на межі потрапляння до "червоної" зони карантину

24 березня 2021, 11:50 9
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У цих регіонах перевищено одразу два показники по COVID-19
У цих регіонах перевищено одразу два показники по COVID-19
Фото з відкритих джерел
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Миколаївська, Тернопільська та Черкаська області на межі потрапляння в "червону" зону карантину. У цих регіонах перевищено відразу два показники по COVID-19.

Про це свідчать оновлені дані Міністерства охорони здоров'я, пише RegioNews.

Так, у Миколаївській області перевищені показники госпіталізацій (104,7 при нормі 60 на 100 тисяч населення) і завантаженість ліжок з киснем (66,3% при нормі 65%).

У Тернопільській і Черкаській областях - коефіцієнт виявлення випадків COVID (20,5% і 21,4% відповідно при нормі 20%) і рівень госпіталізацій (63,6 і 64,6 відповідно).

"Червона" зона вводиться, коли в регіоні протягом трьох днів перевищені два або більше показників за COVID-19.

За станом на 24 березня в "червоній" зоні знаходяться Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Одеська, Сумська та Чернівецька області.

"Помаранчевими" залишаються Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Кіровоградська, Луганська, Миколаївська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Черкаська і Чернігівська області.

Єдиним регіоном у "жовтій" зоні є Херсонська область.

Нагадаємо, Миколаїв посилив карантин відсьогодні до 4 квітня.

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