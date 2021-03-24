В Ровно усиливают карантин, школьников переведут на дистанционку

В городе вводятся дополнительные ограничения из-за ухудшения ситуации с COVID-19

В городе вводятся дополнительные ограничения из-за ухудшения ситуации с COVID-19

Фото из открытых источников

По итогам заседания городской комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС в Ровно было принято решение о введении в городе дополнительных ограничений, в частности, ученики 5-11 классов переходят на дистанционное обучение.

Об этом сообщил мэр Ровно Александр Третьяк после заседания комиссии, передает RegioNews со ссылкой на Ривне1.

По информации городского главы, сегодня состоялась городская комиссия по питаньТЭБ и ЧС, на которой были приняты следующие решения:

С 29 марта 2021 года ученикам 5-11 классов, кроме начального звена (1-4 классы) учреждений общего среднего и внешкольного образования, независимо от форм собственности, перейти на дистанционное обучение;

С 29 марта 2021 года учреждения дошкольного образования и инклюзивно-ресурсные центры будут работать в обычном режиме. В это же время учебно-реабилитационный центр "Особый ребенок” будет работать в обычном режиме;

Школам эстетического воспитания запретить проведение групповых занятий. Осуществлять только индивидуальное обучение с соблюдением карантинных мероприятий;

Коллективам на базе муниципального учреждения запретить проводить массовые мероприятия. Частным рекомендовано не проводить массовые мероприятия;

Рекомендовать проводить спортивные мероприятия на территории Ровенской территориальной общины без зрителей.

В очередной раз призываю жителей нашей Ровенской территориальной общины придерживаться карантинных ограничений. Так, если динамика заболеваемости не изменится, то Ровно может попасть в красную зону, а это еще более жесткие ограничения, — отметил городской голова.

Как сообщалось, в Минздраве рассказали, какие области на грани попадания в "красную" зону карантина. В этих регионах превышены сразу два показателя по COVID-19.