У Києві можуть продовжити опалювальний сезон, - Кличко

Мер визнав, що цей опалювальний сезон був непростим

Мер визнав, що цей опалювальний сезон був непростим

Рixabay

Про це в ході брифінгу в середу, 24 березня, заявив мер міста Віталій Кличко, передає RegioNews.

"Завершити опалювальний сезон місто планує згідно з графіком, але, якщо погода буде, як зараз, "примхливою" і холодною — ми готові подавати тепло в будинки киян, виходячи з середньодобової температури", — сказав він.

Мер визнав, що цей опалювальний сезон був непростим через сильні морози, снігопади і значні перепади температури повітря.

"Тепловикам довелося усувати багато аварій, які траплялися через зношеність системи теплопостачання. Як тільки дозволить погода, ми продовжимо програму модернізації, заміни труб на найбільш аварійних ділянках нашого міста. Нагадаю, що за 2 останні роки місто замінило понад 230 кілометрів труб на теплотрасах", — сказав Кличко.

Опалювальний сезон в Україні, як правило, триває з 15 жовтня по 15 квітня. Опалення може бути відключено в разі, якщо середньодобова температура буде понад 8 градусів тепла протягом 3 діб.

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