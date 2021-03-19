Пожежа в Харківському пансіонаті для літніх людей: суд залишив під вартою адміністратора

Також ідентифікували останню загиблу у цій пожежі

Також ідентифікували останню загиблу у цій пожежі

Фото Суспільне.Харків

Підозрюваного у справі про пожежу в пансіонаті для літніх людей "Золотий час" Ігоря Мірончука, який, за версією слідства, працював у закладі адміністратором, залишили під вартою.

Таке рішення 19 березня ухвалив Київський районний суд Харкова, передає RegioNews з посиланням на Суспільне.

За клопотанням прокуратури, термін тримання під вартою без права внесення застави для Мірончука продовжили до 21 квітня.

На думку прокурорів, на волі підозрюваний міг би переховуватися від органів досудового розслідування та суду, приховувати документи чи впливати на свідків.

Нова адвокатка підозрюваного Наталія Хорунжа заперечувала проти тримання свого підзахисного під вартою, апелюючи, що Ігор Мірончук не був адміністратором закладу, має міцні соціальні зв'язки та винним себе не вважає.

Мірончук — стороння людина і суб'єктом даного злочину бути не може, — сказала Хорунжа.

Ігор Мірончук під час засідання підтримав позицію адвокатки.

Я не є суб'єктом цього злочину. З приводу того, що я можу комусь загрожувати чи щось зробити, хочу сказати, що я до відділення поліції з місця пожежі приїхав сам. З пожежі виносив людей. Я надав телефони для слідства, співпрацював, — відзначив Мірончук.

Також під час судового засідання підозрюваний сказав, що має півторарічного сина та батька пенсійного віку, на момент затримання офіційно не працював.

Окрім цього, сьогодні стало відомо, що ідентифікували останню загиблу в цій пожежі.

У однієї з загиблих в пансіонаті для літніх людей "Золотий час" не було рідних, тому її тривалий час не могли ідентифікувати. Людину, яка опікувалася літньою жінкою, знайшли у Харкові. Про це розповів прокурор Асхат Саліхов.

На час проведення досудового розслідування встановити не було можливості щодо рідних і близьких. Вони відсутні. Було знайдено особу, яка опікувалася нею, яка вказала на її перебування у закладі, — сказав прокурор.

За словами прокурорки Марини Коблякової, дозвіл на поховання останньої ідентифікованої вже видали.

Як повідомлялося, 23 січня суд узяв під варту всіх чотирьох підозрюваних у справі Харківської пожежі. Захист має 5 діб на апеляцію.

Нагадаємо, 21 січня в Харкові сталася пожежа в будинку престарілих. В результаті інциденту загинули 15 осіб.