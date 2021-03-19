Пожар в Харьковском пансионате для пожилых людей: суд оставил под стражей администратора

Также идентифицировали последнюю погибшую в этом пожаре

Также идентифицировали последнюю погибшую в этом пожаре

Фото Суспильне.Харьков

Подозреваемого по делу о пожаре в пансионате для пожилых людей "Золотое время" Игоря Мирончука, который, по версии следствия, работал в заведении администратором, оставили под стражей.

Такое решение 19 марта принял Киевский районный суд Харькова, передает RegioNews со ссылкой на Суспильне.

По ходатайству прокуратуры, срок содержания под стражей без права внесения залога для Мирончука продлили до 21 апреля.

По мнению гособвинителей, на свободе подозреваемый мог скрываться от органов досудебного расследования и суда, скрывать документы или влиять на свидетелей.

Новая адвокат подозреваемого Наталья Хорунжая возражала против содержания своего подзащитного под стражей, апеллируя, что Игорь Мирончук не был администратором заведения, имеет прочные социальные связи и виновным себя не считает.

Мирончук — посторонний человек и субъектом данного преступления быть не может, — сказала Хорунжая.

Игорь Мирончук во время заседания поддержал позицию адвоката.

Я не являюсь субъектом этого преступления. По поводу того, что я могу кому-то угрожать или что-то сделать, хочу сказать, что я в отделение полиции с места пожара приехал сам. Из пожара выносил людей. Я предоставил телефоны для следствия, сотрудничал, — отметил Мирончук.

Также во время судебного заседания подозреваемый сказал, что имеет полуторагодовалого сына и отца пенсионного возраста, на момент задержания официально не работал.

Кроме этого, сегодня стало известно, что идентифицировали последнюю погибшую в этом пожаре.

У одной из погибших в пансионате для пожилых людей "Золотое время" не было родных, поэтому ее долгое время не могли идентифицировать. Человека, который заботился о пожилой женщиной, нашли в Харькове. Об этом рассказал прокурор Асхат Салихов.

На время проведения досудебного расследования установить не было возможности относительно родных и близких. Они отсутствуют. Был найден человек, который заботился о ней, который указал на ее пребывания в заведении, — сказал прокурор.

По словам прокурора Марины Кобляковой, разрешение на захоронение последней идентифицированной уже выдали.

Как сообщалось, 23 января суд взял под стражу всех четверых подозреваемых по делу Харьковского пожара. Защита имеет 5 суток на апелляцию.

Напомним 21 января в Харькове произошел пожар в доме престарелых. В результате инцидента погибли 15 человек.