У Києві загорівся студентський гуртожиток

Про жертв і постраждалих невідомо

Про жертв і постраждалих невідомо

Фото з відкритих джерел

У п'ятницю, 19 березня, в столиці загорілася одна з кімнат гуртожитку Київського національного університету будівництва і архітектури (КНУБА). Пожежники евакуювали шість осіб. Про жертви і постраждалих невідома.

Про це повідомив "Київ Оперативний", пише RegioNews.

"Загорілася одна з кімнат на третьому поверсі гуртожитку. Полум'я вже локалізовано. Площа загоряння склала 30 квадратних метрів .Чекаємо, коли загасять полум'я. Пожежники евакуювали з палаючого будинку 6 осіб. Їх спускали з третього поверху по висувній драбині", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники не можуть під'їхати до гуртожитку через ярмарки, яка розташована поруч.

Нагадаємо, 17 березня на Київщині в результаті пожежі на підприємстві загинули дві людини.