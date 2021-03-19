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19 березня 2021, 16:46 69

У Києві загорівся студентський гуртожиток

19 березня 2021, 16:46 69
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Про жертв і постраждалих невідомо
Про жертв і постраждалих невідомо
Фото з відкритих джерел
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У п'ятницю, 19 березня, в столиці загорілася одна з кімнат гуртожитку Київського національного університету будівництва і архітектури (КНУБА). Пожежники евакуювали шість осіб. Про жертви і постраждалих невідома.

Про це повідомив "Київ Оперативний", пише RegioNews.

"Загорілася одна з кімнат на третьому поверсі гуртожитку. Полум'я вже локалізовано. Площа загоряння склала 30 квадратних метрів .Чекаємо, коли загасять полум'я. Пожежники евакуювали з палаючого будинку 6 осіб. Їх спускали з третього поверху по висувній драбині", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники не можуть під'їхати до гуртожитку через ярмарки, яка розташована поруч.

Нагадаємо, 17 березня на Київщині в результаті пожежі на підприємстві загинули дві людини.

Україна Київ пожежа рятувальники гуртожиток

 
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