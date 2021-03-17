Голова ТСК із розслідування пожеж на Луганщині ініціює звільнення голови ВЦА Гайдая

Рішення звернутися до прем’єра і президента щодо звільнення Гайдая прийняте одностайно членами ТСК

Рішення звернутися до прем’єра і президента щодо звільнення Гайдая прийняте одностайно членами ТСК

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Члени ТСК одностайно ухвалили рішення про звернення до прем'єр-міністра та президента України щодо звільнення Гайдая з обійманої посади та Олександра Стрюка з посади голови ВЦА Сєвєродонецька у зв'язку з порушенням ними законодавства України.

Про це сказав голова ТСК Горбенко на брифінгу, передає RegioNews з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Голова тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування причин виникнення масштабних пожеж у Луганській області у 2020 році Руслан Горбенко (фракція "Слуга народу") ініціює звернення до президента України Володимира Зеленського про звільнення голови Луганської обласної державної адміністрації - керівника обласної військово-цивільної адміністрації Сергія Гайдая.

Я, як голова ТСК, зобов'язаний ініціювати питання про звернення до президента України щодо звільнення голови Луганської ВЦА, - сказав Горбенко.

Він повідомив, що члени ТСК на своєму засіданні у вівторок одностайно ухвалили рішення про звернення до прем'єр-міністра та президента України щодо звільнення Гайдая з обійманої посади та Олександра Стрюка з посади голови військово-цивільної обладміністрації Сєвєродонецька у зв'язку з порушенням ними законодавства України.

За словами Горбенка, ТСК також підтримала звернення до Ради національної безпеки і оборони з проханням заслухати Гайдая про організацію діяльності з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, пов'язаних із масштабними лісовими пожежами на території Луганської області минулого року, та про ухвалення рішення щодо відповідності Гайдая обійманій посаді.

Голова ТСК також повідомив, що комісія вирішила звернутися до міністра внутрішніх справ з проханням відсторонити голову ДСНС Луганської області Михайла Пшика від виконання обов'язків та дати оцінку його діяльності під час ліквідації лісових пожеж.

Як повідомлялося, голову Луганської адміністрації Гайдая підозрюють в недбалості через пожежі в області. У цій справі також фігурують працівники ДСНС, які гасили пожежі лише на папері.

Нагадаємо, 30 вересня на Луганщині у шести селах одночасно спалахнули пожежі. Місцева влада вважає, що це трапилось не випадково.

2 жовтня під вогнем пожеж на Луганщині знаходилося понад 13 тисяч гектарів. Під загрозою 32 населених пункти області.

5 жовтня у Луганській області через новий підпал детонували боєприпаси. Нову масштабну пожежу зафіксували поблизу лінії розмежування.

Тільки 8 жовтня всі осередки вогню пожеж на Луганщині були ліквідовані. За фактом пожеж відкрито 14 кримінальних проваджень.

13 жовтня Кабмін виділив 185 тис. грн на допомогу постраждалим.Жертвами пожеж в Луганській області стали 11 осіб.