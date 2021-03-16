Потужний вибух під Києвом: у поліції розповіли подробиці

Що саме спричинило вибух, поки що невідомо

Що саме спричинило вибух, поки що невідомо

Фото: Facebook

Вранці 16 березня у Боярці, що на Київщині стався потужний вибух, в результаті якого було пошкоджено трансформатор, 4 автівки та паркани найближчих будинків.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу обласного управління поліції.

Сьогодні близько 4 години ранку на одній з вулиць міста Боярка стався вибух. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав. В результаті вибуху пошкоджено трансформатор, 4 автівки та паркани найближчих будинків", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на місці вибуху працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки, криміналістична лабораторія та кінологи поліції Київської області, прокурори Фастівської окружної прокуратури.

Після проведення перевірки та встановлення всіх обставин, правоохоронці нададуть правову кваліфікацію події.

Нагадаємо, 10 березня в Бердянську в 9-поверховому будинку стався вибух на сьомому поверсі по вулиці Волонтерів, 156. В результаті події загинули двоє чоловіків, а жінку у важкому стані госпіталізували.