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16 березня 2021, 10:01 219

Потужний вибух під Києвом: у поліції розповіли подробиці

16 березня 2021, 10:01 219
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Фото: Facebook
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Вранці 16 березня у Боярці, що на Київщині стався потужний вибух, в результаті якого було пошкоджено трансформатор, 4 автівки та паркани найближчих будинків.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу обласного управління поліції.

Сьогодні близько 4 години ранку на одній з вулиць міста Боярка стався вибух. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав. В результаті вибуху пошкоджено трансформатор, 4 автівки та паркани найближчих будинків", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на місці вибуху працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки, криміналістична лабораторія та кінологи поліції Київської області, прокурори Фастівської окружної прокуратури.

Після проведення перевірки та встановлення всіх обставин, правоохоронці нададуть правову кваліфікацію події.

Нагадаємо, 10 березня в Бердянську в 9-поверховому будинку стався вибух на сьомому поверсі по вулиці Волонтерів, 156. В результаті події загинули двоє чоловіків, а жінку у важкому стані госпіталізували.

вибух Будинок поліція область рятувальники

 
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