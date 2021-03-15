У Києві двоє людей загинули у ДТП, яке влаштував п'яний водій

Винуватцю аварії загрожує до 10 років в'язниці

Винуватцю аварії загрожує до 10 років в'язниці

Фото: Нацполиция

У результаті зіткнення позашляховика "Toyota" та легковика "Skoda Felicia" в Києві загинули дві людини. Аварія сталася вночі 15 березня на перехресті проспекту Шухевича та бульвару Перова в Деснянському районі столиці.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Києва.

Водій автомобіля "Toyota", по проїжджій частині не впорався з керуванням і зіткнувся з автомобілем "Skoda", який зупинився на перехресті на червоний сигнал світлофора. Внаслідок ДТП водій легковика, 1979 року народження, та пасажирка загинули на місці події", - повідомили в поліції.

Наголошується, що на момент ДТП водій позашляховика, 1992 року народження, перебував у стані сп'яніння. Він був затриманий.

За даним фактом порушили кримінальну справу за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Затриманому водієві загрожує від 5 до 10 років в'язниці.

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