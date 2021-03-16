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16 березня 2021, 14:57 2568

В Одесі біля школи у мішку знайшли тіло вбитої жінки

16 березня 2021, 14:57 2568
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Фото з відкритих джерел
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В Одесі на Маріїнській біля школи знайшли тіло невідомої жінки, яке заховали у мішку. Її вбили.

Про це повідомили в ГУНП області, пише RegioNews.

Мішок залишили біля входу в підвальне приміщення навчального закладу. На місці працювала слідчо-оперативна група. Особа загиблої, обставини її смерті та причетні до цього встановлюються.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Нагадаємо, в Офісі генпрокурора підозрюють співробітника СБУ у викраденні людини та вимаганні 1,6 млн грн.

Одеса смерть поліція смерті правоохоронці

 
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