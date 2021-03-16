В Одесі біля школи у мішку знайшли тіло вбитої жінки
Наразі слідчі вирішують, як кваліфікувати подію
Наразі слідчі вирішують, як кваліфікувати подію
В Одесі на Маріїнській біля школи знайшли тіло невідомої жінки, яке заховали у мішку. Її вбили.
Про це повідомили в ГУНП області, пише RegioNews.
Мішок залишили біля входу в підвальне приміщення навчального закладу. На місці працювала слідчо-оперативна група. Особа загиблої, обставини її смерті та причетні до цього встановлюються.
Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Нагадаємо, в Офісі генпрокурора підозрюють співробітника СБУ у викраденні людини та вимаганні 1,6 млн грн.
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