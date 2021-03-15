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15 березня 2021, 19:35 8

У Львівській області у піщаному кар'єрі засипало екскаватор, загинув водій

15 березня 2021, 19:35 8
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Рятувальники вивільняли тіло за допомоги спецобладнання
Рятувальники вивільняли тіло за допомоги спецобладнання
Фото ДСНС
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На Львівщині внаслідок зсуву на піщаному кар'єрі засипало екскаватор, загинув водій.

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на повідомлення ДСНС.

У селі Тростянець Стрийського району на місцевому кар'єрі внаслідок зсуву грунту засипало піском екскаватор з водієм всередині. Повідомлення про подію надійшло о 15.30.

О 16:30 рятувальники за допомогою спецобладнання вивільнили тіло загиблого чоловіка 1963 року народження із понівеченої кабіни та передали медикам, - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, сьогодні трапилася смертельна аварія у Києві: у винуватця виявили алкоголю в крові в 10 разів вище норми.

рятувальники ДСНС аварія Тіло загибель

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