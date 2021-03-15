У Львівській області у піщаному кар'єрі засипало екскаватор, загинув водій
Рятувальники вивільняли тіло за допомоги спецобладнання
Рятувальники вивільняли тіло за допомоги спецобладнання
На Львівщині внаслідок зсуву на піщаному кар'єрі засипало екскаватор, загинув водій.
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на повідомлення ДСНС.
У селі Тростянець Стрийського району на місцевому кар'єрі внаслідок зсуву грунту засипало піском екскаватор з водієм всередині. Повідомлення про подію надійшло о 15.30.
О 16:30 рятувальники за допомогою спецобладнання вивільнили тіло загиблого чоловіка 1963 року народження із понівеченої кабіни та передали медикам, - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося, сьогодні трапилася смертельна аварія у Києві: у винуватця виявили алкоголю в крові в 10 разів вище норми.
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