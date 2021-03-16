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16 марта 2021, 20:43 5

В Одесской области внедорожник въехал в припаркованный грузовик, есть жертвы

16 марта 2021, 20:43 5
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Две 17-летние пассажирки погибли на месте
Две 17-летние пассажирки погибли на месте
Фото Нацполиции
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Во вторник, 16 марта, в Одесской области внедорожник въехал в припаркованный на обочине грузовик. В результате происшествия два человека погибли, еще двое получили травмы.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области, передает RegioNews.

В городе Балте около четырех часов утра 31-летний местный житель на своем BMW въехал в припаркованный на обочине грузовик DAF. Кроме водителя, в легковушке находились трое пассажиров - две 17-летние девушки и 21-летний парень.

От удара девушки погибли на месте, мужчин с черепно-мозговыми травмами и множественными переломами госпитализировали.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Национальной полиции.

Сведения полицейские внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии, в том числе, был ли трезв водитель BMW.

Как сообщалось, вчера в Киеве двое человек погибли в ДТП, которое устроил пьяный водитель. Виновнику аварии грозит до 10 лет тюрьмы.

ДТП авария полиция погибшие Одесская область

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