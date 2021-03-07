Антон Геращенко розкрив подробиці вбивства співробітниці кіберполіції в Києві

Основна версія – ревнощі

Основна версія – ревнощі

Фото з відкритих джерел

Заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко вважає, що ймовірним мотивом вбивства співробітниці кіберполіції в Києві стали ревнощі.

Про це Геращенко повідомив "Стране", передає RegioNews.

Немає підстав вважати, що вбивство було пов'язане з професійною діяльністю загиблої. Основна версія, яку відпрацьовує слідство – вбивство на грунті ревнощів. Але між загиблою і вбивцею могли бути і інші неприязні стосунки. Що сталося: одна жінка зарізала іншу. Коли наносять 40 ножових поранень, відразу зрозуміло, що до цього людину спонукала сильна ненависть, - повідомив заступник голови МВС.

За словами Геращенка, як правило, "сліпа лють застилає очі" і вбивця може продовжувати наносити удари, навіть коли жертва вже мертва.

Але поліція спрацювала на відмінно – швидко затримала підозрювану. Незабаром її будуть судити. Приносимо співчуття сім'ї, рідним та близьким загиблої, - додав Геращенко.

Він уточнив, що суд над підозрюваною у вбивстві Святослави Петрової відбудеться в найближчі 48 годин.

Як повідомлялося, правоохоронці затримали підозрювану у вбивстві поліцейської. Підозрюють знайому вбитої.

Нагадаємо, у Києві жорстоко вбили кіберполіцейську. Тіло з численними ножовими пораненнями знайшли сьогодні вночі.

Політтехнолог висловився про вбивство кіберполіцейської: "Телеграм-канали... намагаються "замітати сліди". Мова йде про закриті за підозрою у співпраці зі спецслужбами РФ канали "Легітимний", "Резидент", "Сплетница" і "Шептун".