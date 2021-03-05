У Харкові невідомі замінували авто: поліція відкрила провадження

Зловмисникам загрожує ув’язнення на строк від трьох до семи років

Зловмисникам загрожує ув’язнення на строк від трьох до семи років

Фото: Нацполіція

У Харкові близько 02:00 ночі до поліції надійшло повідомлення від 38-річного харків’янина. Він заявив, що по вулиці Зубенка виявив на своїй автівці предмет, схожий на гранату.

Про це повідомили у пресслужбі поліції, передає RegioNews.

Під час огляду поліцейські встановили, що на конструкції фаркопа автомобіля знаходиться ручна граната РГД-5. Боєприпас був знешкоджений та вилучений для проведення експертизи.

Слідчі відкрили за вказаним фактом кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає тюремне ув’язнення на строк від 3 до 7 років.

Зараз поліцією вживаються заходи для встановлення усіх обставин події та осіб, причетних до неї.

Нагадаємо, у Києві невідомі обікрали автомобіль виконуючого обов'язки керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максима Грищука.