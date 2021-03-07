Правоохоронці затримали підозрювану у вбивстві поліцейської
Наразі поліцейські проводять першочергові слідчі дії для встановлення мотиву та деталей скоєного злочину – вбивства сьогодні вночі в столиці поліцейської, 1983 року народження.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на столичну поліцію і прокуратуру.
Поліцейські повідомляють, що на виклик про вбивство прибули слідчі та оперативники, були задіяні кінологи і криміналістична лабораторія.
Місце події ретельно обстежили. Відразу опитали свідків та очевидців. Завдяки злагодженій роботі слідчих та оперативників центрального апарату Нацполіції та поліції Києва вдалося встановити підозрювану у вбивстві поліцейської. Її затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Відомо, що жінки товаришували. Слідчі відпрацьовують усі версії скоєного, - повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко.
Київська міська прокуратура підтверджує, що "за результатами проведення першочергових слідчих (розшукових) дій та на підставі зібраних доказів затримано 37-річну мешканку столиці, яка обґрунтовано підозрюється у вчиненні цього злочину".
Попередньою причиною вбивства є раптово виниклий конфлікт між підозрюваною та загиблою, які були між собою знайомі, - повідомляють у прокуратурі.
У прокуратурі додають, що наразі триває подальше встановлення всіх обставин злочину. Призначено низку експертних досліджень, у тому числі судово-медичних щодо причин смерті жінки. Також вирішується питання про обрання затриманій запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає покарання від 7 до 15 років позбавлення волі.
Затримано підозрювану у вбивстві жінки-поліцейської у Дарницькому районі столиці За процесуального керівництва...Posted by Київська міська прокуратура on Sunday, March 7, 2021
Як повідомлялося, у Києві жорстоко вбили кіберполіцейську. Тіло з численними ножовими пораненнями знайшли сьогодні вночі.