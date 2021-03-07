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07 березня 2021, 17:06 9

Правоохоронці затримали підозрювану у вбивстві поліцейської

07 березня 2021, 17:06 9
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Підозрюють знайому вбитої
Підозрюють знайому вбитої
Фото з відкритих джерел
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Наразі поліцейські проводять першочергові слідчі дії для встановлення мотиву та деталей скоєного злочину – вбивства сьогодні вночі в столиці поліцейської, 1983 року народження.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на столичну поліцію і прокуратуру.

Поліцейські повідомляють, що на виклик про вбивство прибули слідчі та оперативники, були задіяні кінологи і криміналістична лабораторія.

Місце події ретельно обстежили. Відразу опитали свідків та очевидців. Завдяки злагодженій роботі слідчих та оперативників центрального апарату Нацполіції та поліції Києва вдалося встановити підозрювану у вбивстві поліцейської. Її затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Відомо, що жінки товаришували. Слідчі відпрацьовують усі версії скоєного, - повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

Київська міська прокуратура підтверджує, що "за результатами проведення першочергових слідчих (розшукових) дій та на підставі зібраних доказів затримано 37-річну мешканку столиці, яка обґрунтовано підозрюється у вчиненні цього злочину".

Попередньою причиною вбивства є раптово виниклий конфлікт між підозрюваною та загиблою, які були між собою знайомі, - повідомляють у прокуратурі.

У прокуратурі додають, що наразі триває подальше встановлення всіх обставин злочину. Призначено низку експертних досліджень, у тому числі судово-медичних щодо причин смерті жінки. Також вирішується питання про обрання затриманій запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає покарання від 7 до 15 років позбавлення волі.

Затримано підозрювану у вбивстві жінки-поліцейської у Дарницькому районі столиці За процесуального керівництва...

Posted by Київська міська прокуратура on Sunday, March 7, 2021

Як повідомлялося, у Києві жорстоко вбили кіберполіцейську. Тіло з численними ножовими пораненнями знайшли сьогодні вночі.

Політтехнолог висловився про вбивство кіберполіцейської: "Телеграм-канали... намагаються замітати сліди". Мова йде про закриті через підозру у співпраці зі спецслужбами РФ канали "Легітимний", "Резидент", "Сплетница" і "Шептун".

підозра Київ прокуратура убивство поліція затримання

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