На Дніпропетровщині повідомили про підозру "смотрящому" за поставку наркотиків до колонії

За організацію каналу постачання та збут наркотиків "авторитету" загрожує до 15 років ув’язнення

За організацію каналу постачання та збут наркотиків "авторитету" загрожує до 15 років ув’язнення

Фото: Нацполіція

На Дніпропетровщині правоохоронці задокументували злочинну діяльність групи осіб, яка діяла на території Криворізької виправної колонії. Організатором був чоловік, яки знаходився у виправній установі. Зловмисник координував та організовував протиправну діяльність як в установі відбування покарань, так і за її межами.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Нацполіції.

"Сам підозрюваний був засуджений за майнові злочини - крадіжки та грабежі, і був направлений для відбування покарання до Криворізької виправної колонії. Знаходячись в місцях позбавлення волі та не бажаючи підкорюватися встановленим правилам, швидко здобув авторитет серед засуджених. Маючи зв’язки у кримінальному середовищі, отримав в колонії статус "смотрящого" за установою", - зазначив заступник начальника управління стратегічних розслідувань Віктор Діденко.

Зловмисник призначав собі помічників з-поміж засуджених, підтримував зв’язок з місцевими кримінальними авторитетами, брав участь у розподілі так званого "общака".

Поліцейські провели санкціоновані обшуки у приміщенні виправної колонії, на території м. Кривий Ріг та Дніпро. Вилучені мобільні телефони, наркотиків на 50 тис. гривень, 12 тис. гривень готівкою.

На підставі зібраних доказів "смотрящому" було повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Ще одному учаснику, який відповідав за передачу пакунків до спецустанови, повідомили про підозру за ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 307 КК України.

Раніше повідомлялось, що поліція припинила діяльність наркосиндикату, що діяв на території трьох областей.