Антон Геращенко раскрыл подробности убийства сотрудницы киберполиции в Киеве

Основная версия – ревность

Основная версия – ревность

Фото из открытых источников

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко считает, что вероятным мотивом убийства сотрудницы киберполиции в Киеве стала ревность.

Об этом Геращенко сообщил "Стране", передаёт RegioNews.

Нет оснований считать, что убийство было связано с профессиональной деятельностью погибшей. Основная версия, которую отрабатывает следствие – убийство на почве ревности. Но между погибшей и убийцей могли быть и другие неприязненные отношения. Что произошло: одна женщина зарезала другую. Когда наносят 40 ножевых ранений, сразу понятно, что к этому человека побудила сильная ненависть, - сообщил заместитель главы МВД.

По словам Геращенко, как правило, "слепая ярость застилает глаза" и убийца может продолжать наносить удары, даже когда жертва уже мертва.

Но полиция сработала на отлично – быстро задержала подозреваемую. Вскоре ее будут судить. Приносим соболезнования семье, родным и близким погибшей, - добавил Геращенко.

Он уточнил, что суд над подозреваемой в убийстве Святославы Петровой состоится в ближайшие 48 часов.

Как сообщалось, правоохранители задержали подозреваемую в убийстве полицейской. Подозревают знакомую убитой.

Напомним, в Киеве жестоко убили киберполицейскую. Тело с многочисленными ножевыми ранениями нашли сегодня ночью.

Политтехнолог высказался об убийстве киберполицейской: "Телеграмм-каналы... пытаются заметать следы". Речь идет о закрытых по подозрению в сотрудничестве со спецслужбами РФ каналов "Легитимный", "Резидент", "Сплетница" и "Шептун".