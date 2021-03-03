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03 березня 2021, 17:20 3

У Києві обікрали авто в.о. керівника антикорупційної прокуратури - ЗМІ

03 березня 2021, 17:20 3
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До поліції звернувся сам потерпілий
До поліції звернувся сам потерпілий
Фото з відкритих джерел
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У Києві невідомі обікрали автомобіль виконуючого обов'язки керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максима Грищука.

Про це повідомила "Українська правда" з посиланням на поінформованого співрозмовника в правоохоронних органах, передає RegioNews.

За даними джерела, 2 березня Грищук сам звернувся на лінію 102 і повідомив про інцидент.

За його словами, зловмисники розбили скло дверей Land Rover Discovery, припаркованого на вулиці Олени Теліги в Шевченківському районі, та поцупили відеореєстратор.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч 3 статті 185 Кримінального кодексу ("Крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому", що карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років).

Як повідомлялося, на Полтавщині банда обкрадала вантажівки прямо на ходу, використовуючи альпіністське спорядження. Поки фура їхала по трасі, зловмисники зламували замки і пломби, а потім проникали до товару.

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