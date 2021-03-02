Житомир не обмежуватиме дію міського громадського транспорту, попри "червону зону"
Про це повідомили в міськраді
Про це повідомили в міськраді
Міський громадський транспорт Житомира під час «червоного карантину» працюватиме у звичайному режимі.
Про це повідомляє управління транспорту і зв’язку Житомирської міськради, передає RegioNews.
Управління транспорту і зв’язку міської ради інформує, попри "червону" зону міський громадський транспорт надалі працюватиме у звичайному режимі. Просимо пасажирів під час користування громадським транспортом дотримуватись маскового режиму, - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося раніше, у Житомирській області офіційно запровадили "червону” зону карантину. Суворий карантин буде діяти через значне поширення коронавірусу в регіоні.
Також "Укрзалізниця" з 7 березня призупиняє висадку/посадку пасажирів у Чернівецькій і Житомирській областях. Попередньо це триватиме до 12 березня, але з можливістю продовження до кінця дії посиленого карантину.
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