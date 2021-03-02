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02 березня 2021, 13:27 250

Президент Володимир Зеленський вакцинувався від коронавірусу

02 березня 2021, 13:27 250
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Він став другим високопосадовцем в Україні, який вакцинувався від COVID-19
Він став другим високопосадовцем в Україні, який вакцинувався від COVID-19
Фото: instagram
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Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки в Луганську область вакцинувався від коронавірусу вакциною AstraZeneca.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram, передає RegioNews.

Лікарів і військових уже вакцинують. Усіх інших закликаю записатися в чергу в "Дії”. Боятися нічого, подаю особистий приклад", - заявив Зеленський.

Володимир Зеленський став другим високопосадовцем в Україні після міністра охорони здоров'я Максима Степанова, який вакцинувався від COVID-19.

Зробив це на передовій з нашими солдатами в якості головнокомандувача. Та сама Oxford/AstraZeneca (Covishield) з Індії, яка була доставлена першою в Україну, яку отримали мільйони людей у всьому світі. Вакцина дозволить нам знову жити без обмежень" - додав президент у Twitter.

Нагадаємо, раніше у Зеленського розповіли, де, коли і чим він вакцинується від COVID-19.

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