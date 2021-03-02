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02 березня 2021, 12:58 13

В Івано-Франківську переповнені усі лікарні для хворих на коронавірус

02 березня 2021, 12:58 13
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Хворих доводиться розміщувати в коридорах
Хворих доводиться розміщувати в коридорах
Рixabay
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В Івано-Франківську переповнені лікарні для пацієнтів з коронавірусом. Хворих доводиться розміщувати в коридорах.

Про це на оперативній нараді заявила голова управління охорони здоров'я Івано-Франківської міської ради Марія Бойко, пише RegioNews.

За її словами, у лікарнях використовують всі доступні ліжка, у тому числі списані і старі.

"І у першій міській клінічній лікарні, і в Центральній міській клінічній люди лежать в коридорах. Ми взяли всі ліжка: старі та списані, попри ситуацію. Реально - лікарні заповнені", - заявила Бойко.

За її словами, в Центральній міській лікарні зайняті 92% ліжко-місць. Там знаходяться 331 пацієнт, 55 з яких - в перинатальному центрі. Там залишилися ще 40 ліжко-місць в резерві. При цьому в міській клінічній лікарні №1 заповненість складає 115%.

"Це означає, що на ліжка, які призначалися для пацієнтів з хірургічною та травматичною патологією, поклали хворих коронавірусом", - пояснила Бойко.

Вона додала, що пацієнти продовжують надходити в лікарні. За минулу добу в ЦМКЛ госпіталізовано 49 осіб, у міську клінічну лікарню - 11 пацієнтів, ще 7 дітей надійшли в дитячу клінічну лікарню. При цьому у всіх лікарнях зайняті реанімаційні відділення.

Раніше мер Івано-Франківська Марцінків розповів про нові обмеження в місті.

коронавірус Україна карантин Івано-Франківськ Прикарпаття

 
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