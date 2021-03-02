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02 марта 2021, 20:05 3

Житомир не будет ограничивать действие городского общественного транспорта, несмотря на "красную зону"

02 марта 2021, 20:05 3
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Об этом сообщили в горсовете
Об этом сообщили в горсовете
Фото из открытых источников
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Городской общественный транспорт Житомира во время «красного карантина» будет работать в обычном режиме.

Об этом сообщает управления транспорта и связи Житомирского горсовета, передает RegioNews.

Управление транспорта и связи городского совета информирует, несмотря на "красную" зону городской общественный транспорт продолжит работать в обычном режиме. Просим пассажиров во время пользования общественным транспортом придерживаться масочного режима, - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в Житомирской области официально ввели "красную” зону карантина. Строгий карантин будет действовать из-за значительного распространения коронавируса в регионе.

Также "Укрзализныця" с 7 марта приостанавливает высадку/посадку пассажиров в Черновицкой и Житомирской областях. Предварительно это продлится до 12 марта, но с возможностью продления до конца действия усиленного карантина.

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