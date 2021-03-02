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02 березня 2021, 14:18 14

Сесію Житомирської облради перенесли через "червону” зону карантину

02 березня 2021, 14:18 14
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Її проведуть після скасування суворих обмежень
Її проведуть після скасування суворих обмежень
Фото: із відкритих джерел
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Депутати обласної ради Житомира через потрапляння регіону до “червоної” зони епідеміологічної небезпеки відтермінували проведення сесії, яка мала відбутися 11 березня.

Про це повідомляється на сайті обласної ради, передає RegioNews.

Відтермінувати проведення третьої сесії обласної ради восьмого скликання на період до скасування Державною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій карантинних обмежень "червоної” зони у Житомирській області”, - йдеться в повідомленні.

Під час засідання депутати планували заслухати звіт голови Житомирської ОДА Віталія Бунечка, розглянути питання комунальної власності та затвердити звіт про виконання бюджету.

Сесію проведуть після скасування карантинних обмежень в області.

Нагадаємо, 1 березня голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко повідомив, що область увійде до "червоної” зони карантину із обмеженнями, які діяли під час зимового локдауну.

карантин облрада Житомир сесія червона зона

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