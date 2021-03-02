"Укрзалізниця" з 7 березня призупиняє висадку/посадку пасажирів у Чернівецькій і Житомирській областях

Попередньо це триватиме до 12 березня, але з можливістю продовження до кінця дії посиленого карантину

Попередньо це триватиме до 12 березня, але з можливістю продовження до кінця дії посиленого карантину

Фото з відкритих джерел

За рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій "Укрзалізниця" призупинила продаж квитків у Чернівецькій і Житомирській областях.

Про це повідомили в прес-службі "Укрзалізниці", передає RegioNews з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна".

Згідно з рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо "червоних" карантинних зон, "УЗ" з 7 до 12 березня (з можливістю продовження до кінця дії посиленого карантину) призупинить продаж квитків у Чернівецькій і Житомирській областях.

Також будуть обмежені висадка та посадка пасажирів з уже придбаними квитками на дати після 7 березня 2021 року включно.

Водночас пасажирам із квитками до Чернівців, Житомира та інших н.п. цих областей доступні для висадки та посадки інші станції за маршрутом прямування поїзда, якщо ці станції розташовані за межами "червоної" зони.

Наголошуємо, що до 6 березня включно всі пасажири з отриманими квитками зможуть безперешкодно дістатися місця призначення залізницею. Також обмеження не стосуватимуться пасажирів, чиї рейси розпочнуться о 00:00 7 березня і завершаться вже під час дії обмежень, - зазначається в повідомленні "Укрзалізниці".

Також в "Укрзалізниці" зазначили, що постанова Кабінету Міністрів України №154 передбачає можливість призначення спеціальних рейсів для доставки людей із зони карантину, тому "Укрзалізниця" наразі проводить переговори з відповідними облдержадміністраціями на замовлення таких рейсів, про що буде повідомлено додатково.

Як повідомлялося, вчора Укрзалізницю просили не скасовувати потяги до Чернівців через "червону" зону. Чернівецька ОДА не хоче допустити зупинку залізничного сполучення з областю.

Сьогодні сесію Житомирської облради перенесли через "червону” зону карантину. Її проведуть після скасування суворих обмежень.