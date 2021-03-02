В Офісі президента розповіли, як почувається Зеленський після вакцинації
За словами радника глави Офісу президента, після щеплення індійською вакциною глава держави почувається добре.
Про це повідомив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк, передає RegioNews з посиланням на "Страну.
Президент як верховний головнокомандувач вакцинувався разом з військовими. Це логічно з точки зору процедури. І це важливо, щоб показати всьому нашому суспільству, що вакцинація необхідна і що вакцини, які надходять в Україну, абсолютно безпечні і ефективні. Почувається президент цілком нормально. Це рівно та ж вакцина, яка стала доступна першою, - наголосив Михайло Подоляк.
Він також анонсував, що незабаром будуть вакцинуватися й інші представники влади. В тому числі, дозу вакцини отримає і глава Офісу президента Андрій Єрмак. Також вакцинуватися планує і сам Михайло Подоляк.
Хоч якоїсь "черги" на вакцинацію серед чиновників, за словами Подоляка, немає. При цьому публічно вакцинувати планують не тільки держслужбовців, а й "помітних громадських діячів".
Некоректно говорити про яку-небудь чергу на вакцинацію у владі. Будуть залучатися помітні громадські діячі, якщо це необхідно, щоб переконати максимальну кількість наших громадян у важливості вакцинації. Це насамперед авторитетні люди, думка і слово яких, так само як і особистий вакцинний приклад, важливі для різних соціальних аудиторій ", - уточнив Михайло Подоляк.
Як повідомлялося, сьогодні Президент Володимир Зеленський вакцинувалася від коронавірусу. Він став другим високопоставленим чиновником в Україні, який вакцинувалася від COVID-19.
Зеленський пояснив, чому вакцинувався незважаючи на перенесений раніше COVID-19. Глава держави вакцинувався разом з військовими під час робочої поїздки в Луганську область.