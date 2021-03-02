В Офісі президента розповіли, як почувається Зеленський після вакцинації

Наступним вакцинується Єрмак

Наступним вакцинується Єрмак

Фото Офісу Президента

Про це повідомив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк, передає RegioNews з посиланням на "Страну.

Президент як верховний головнокомандувач вакцинувався разом з військовими. Це логічно з точки зору процедури. І це важливо, щоб показати всьому нашому суспільству, що вакцинація необхідна і що вакцини, які надходять в Україну, абсолютно безпечні і ефективні. Почувається президент цілком нормально. Це рівно та ж вакцина, яка стала доступна першою, - наголосив Михайло Подоляк.

Він також анонсував, що незабаром будуть вакцинуватися й інші представники влади. В тому числі, дозу вакцини отримає і глава Офісу президента Андрій Єрмак. Також вакцинуватися планує і сам Михайло Подоляк.

Хоч якоїсь "черги" на вакцинацію серед чиновників, за словами Подоляка, немає. При цьому публічно вакцинувати планують не тільки держслужбовців, а й "помітних громадських діячів".

Некоректно говорити про яку-небудь чергу на вакцинацію у владі. Будуть залучатися помітні громадські діячі, якщо це необхідно, щоб переконати максимальну кількість наших громадян у важливості вакцинації. Це насамперед авторитетні люди, думка і слово яких, так само як і особистий вакцинний приклад, важливі для різних соціальних аудиторій ", - уточнив Михайло Подоляк.

Як повідомлялося, сьогодні Президент Володимир Зеленський вакцинувалася від коронавірусу. Він став другим високопоставленим чиновником в Україні, який вакцинувалася від COVID-19.

Зеленський пояснив, чому вакцинувався незважаючи на перенесений раніше COVID-19. Глава держави вакцинувався разом з військовими під час робочої поїздки в Луганську область.