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02 березня 2021, 15:24 20

Зеленський пояснив, чому вакцинувався попри раніше перенесений COVID-19

02 березня 2021, 15:24 20
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Глава держави вакцинувався разом з військовими під час робочої поїздки до Луганської області
Глава держави вакцинувався разом з військовими під час робочої поїздки до Луганської області
Фото: із відкритих джерел
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Президент Укрїни Володимир Зеленський розповів, що вакцинувався від коронавірусу, оскільки не зважаючи на те, що він перехворів на COVID-19, у нього дуже низький рівень антитіл.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента, передає RegioNews.

Він зробив щеплення на території військового мобільного госпіталю №59 разом з військовими лікарями та військовослужбовцями, які виконують бойові завдання на передовій і проходять планову вакцинацію.

Щеплення важливе. Я знаю, що таке COVID-19, бо хворів на цю недугу. Тому всім пропоную обов’язково вакцинуватися. Незважаючи на те, що я перехворів на COVID-19, у мене рівень антитіл дуже низький”, – сказав Зеленський.

Перед отриманням щеплення він дав письмову згоду на вакцинацію. Зеленському також повідомили про можливий побічний ефект у вигляді підвищення температури.

Це нормально, таке може бути після кожної вакцини”, – зазначив президент.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вакцинувався від коронавірусу, він став другим високопосадовцем в Україні, який вакцинувався від COVID-19.

президент Володимир Зеленський вакцина Офіс президента Луганська область

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