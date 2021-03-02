Зеленський пояснив, чому вакцинувався попри раніше перенесений COVID-19

Глава держави вакцинувався разом з військовими під час робочої поїздки до Луганської області

Глава держави вакцинувався разом з військовими під час робочої поїздки до Луганської області

Фото: із відкритих джерел

Президент Укрїни Володимир Зеленський розповів, що вакцинувався від коронавірусу, оскільки не зважаючи на те, що він перехворів на COVID-19, у нього дуже низький рівень антитіл.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента, передає RegioNews.

Він зробив щеплення на території військового мобільного госпіталю №59 разом з військовими лікарями та військовослужбовцями, які виконують бойові завдання на передовій і проходять планову вакцинацію.

Щеплення важливе. Я знаю, що таке COVID-19, бо хворів на цю недугу. Тому всім пропоную обов’язково вакцинуватися. Незважаючи на те, що я перехворів на COVID-19, у мене рівень антитіл дуже низький”, – сказав Зеленський.

Перед отриманням щеплення він дав письмову згоду на вакцинацію. Зеленському також повідомили про можливий побічний ефект у вигляді підвищення температури.

Це нормально, таке може бути після кожної вакцини”, – зазначив президент.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вакцинувався від коронавірусу, він став другим високопосадовцем в Україні, який вакцинувався від COVID-19.