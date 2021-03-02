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02 марта 2021, 17:16 8

В Офисе президента рассказали, как чувствует себе Зеленский после вакцинации

02 марта 2021, 17:16 8
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Фото Офиса президента
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По словам советника главы Офиса президента, после прививки индийской вакциной глава государства чувствует себя хорошо.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, передаёт RegioNews со ссылкой на "Страну.

Президент как верховный главнокомандующий вакцинировался вместе с военными. Это логично с точки зрения процедуры. И это важно, чтобы показать всему нашему обществу, что вакцинация необходима и что вакцины, которые поступают в Украину, абсолютно безопасны и эффективны. Чувствует себя президент вполне нормально. Это ровно та же вакцина, которая стала доступна первой, - отметил Михаил Подоляк.

Он также анонсировал, что вскоре вакцинироваться будут и другие представители власти. В том числе, дозу вакцины получит и глава Офиса президента Андрей Ермак. Также вакцинироваться планирует и сам Михаил Подоляк.

Хоть некой "очереди" на вакцинацию среди чиновников, по словам Подоляка, нет. При этом публично вакцинировать планируют не только госслужащих, но и "заметных общественных деятелей".

Некорректно говорить о какой-либо очереди на вакцинацию во власти. Будут привлекаться заметные общественные деятели, если это необходимо, чтобы убедить максимальное число наших граждан в важности вакцинации. Это прежде всего авторитетные люди, мнение и слово которых, равно как и личный вакцинный пример, важны для разных социальных аудиторий ", - уточнил Михаил Подоляк.

Как сообщалось, сегодня Президент Владимир Зеленский вакцинировался от коронавируса. Он стал вторым высокопоставленным чиновником в Украине, который вакцинировался от COVID-19.

Также Зеленский объяснил, почему вакцинировался несмотря на ранее перенесенный COVID-19. Глава государства вакцинировался вместе с военными во время рабочей поездки в Луганскую область.

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