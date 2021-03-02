Зеленський розпочав чергову робочу поїздку в зону ООС
Разом із президентом Європейської ради він відвідає Луганську область
Разом із президентом Європейської ради він відвідає Луганську область
Президент України Володимир Зеленський відправився із робочим візитом до зони проведення Операції об’єднаних сил.
Про це повідомляє пресслужба глави держави, передає RegioNews.
Відомо, що там Зеленський зустрінеться із президентом Європейської ради Шарлем Мішелем.
Вони звернуться до учасників Всеукраїнського форуму "Україна 30” у форматі відеовключення.
Також президент України та президент Європейської ради ознайомляться з оперативною ситуацією у зоні проведення Операції об’єднаних сил”, - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 11 лютого Зеленський побував на передовій в зоні ООС і вручив військовим державні нагороди.
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