МОЗ оновило план вакцинації українців від COVID-19
Це означає, що залишками від вакцини можуть користуватися лідери думок, спортсмени, лідери релігійної громади
Це означає, що залишками від вакцини можуть користуватися лідери думок, спортсмени, лідери релігійної громади
Міністерство охорони здоров'я внесло зміни в "дорожню карту" вакцинації, щоб дозволити використовувати залишки вакцини від щеплення.
Про це глава МОЗ України Максим Степанов заявив на брифінгу, передає RegioNews.
За його словами, залишками від вакцини можуть користуватися лідери думок, спортсмени, лідери релігійної громади.
"Вакцина поставляється в багатодозових флаконах. І після його (флакона, — ред.) відкриття його вміст потрібно використовувати за 6 годин. Тому коло осіб, які можуть їх використовувати, я вирішив розширити", — повідомив він.
Нагадаємо, глава МОЗ Степанов сподівається, що вакцинуватися будуть по 10 тисяч осіб на добу.
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