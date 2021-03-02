На Львівщині циркулюють два штами коронавірусу

"Південноафриканського" і "британського" штамів поки в області не виявили

"Південноафриканського" і "британського" штамів поки в області не виявили

Фото: flickr

У Львівській області виявили два штами коронавірусу. Проте жоден з них не є ні "британським", ні "південноафриканським".

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