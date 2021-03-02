На Львівщині циркулюють два штами коронавірусу
"Південноафриканського" і "британського" штамів поки в області не виявили
"Південноафриканського" і "британського" штамів поки в області не виявили
У Львівській області виявили два штами коронавірусу. Проте жоден з них не є ні "британським", ні "південноафриканським".
Про це заявила головний епідеміолог Львівської області Наталія Іванченко-Тимко на брифінгу, пише RegioNews.
За її словами, один генотип називається В1, а другий - В11.
"Ми отримали інформацію з Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України про те, що на території Львівської області циркулюють два генотипу коронавірусу. Один називається В1, а другий В11", - заявила вона.
Іванченко-Тімко зазначила, що "південноафриканського" і "британського" штамів поки в області не виявили.
Раніше повідомлялося, що в Україні стрімко зростає смертність від COVID-19.
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