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02 березня 2021, 15:59 8

На Львівщині циркулюють два штами коронавірусу

02 березня 2021, 15:59 8
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"Південноафриканського" і "британського" штамів поки в області не виявили
"Південноафриканського" і "британського" штамів поки в області не виявили
Фото: flickr
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У Львівській області виявили два штами коронавірусу. Проте жоден з них не є ні "британським", ні "південноафриканським".

Про це заявила головний епідеміолог Львівської області Наталія Іванченко-Тимко на брифінгу, пише RegioNews.

За її словами, один генотип називається В1, а другий - В11.

"Ми отримали інформацію з Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України про те, що на території Львівської області циркулюють два генотипу коронавірусу. Один називається В1, а другий В11", - заявила вона.

Іванченко-Тімко зазначила, що "південноафриканського" і "британського" штамів поки в області не виявили.

Раніше повідомлялося, що в Україні стрімко зростає смертність від COVID-19.

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