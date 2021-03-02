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02 березня 2021, 16:14 7

В Україні стрімко зростає смертність від COVID-19, - НАН

02 березня 2021, 16:14 7
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Летальні випадки повільно збільшувалися з середини лютого, зараз - різке прискорення
Летальні випадки повільно збільшувалися з середини лютого, зараз - різке прискорення
Фото з відкритих джерел
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Кількість летальних випадків від COVID-19 почала повільно збільшуватися з середини лютого, а в останні кілька днів зростання за офіційною статистикою різко прискорилося.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на огляд науковців НАН епідемічної ситуації в Україні за 23 лютого – 1 березня 2021 року (РГ-38а).

Кількість летальних випадків почала повільно збільшуватися з середини лютого, а в останні кілька днів зростання за офіційною статистикою різко прискорилося. Зростання смертності в офіційній статистиці не пов’язане із затримками оприлюднення, — йдеться в огляді.

Повідомляється, що затримки наповнення реєстру на цей момент є мінімальними як для результатів тестування, так і для реєстрації летальних випадків.

Упевнене зростання кількості нових випадків відбувається в усіх регіонах України, крім Запорізької, Луганської та Херсонської областей. Динаміка нових виявлень в Україні на цей момент є подібною до статистики Румунії та Польщі (у Польщі кількість нових виявлень піднялася до 9.7 тис. випадків на добу, а в Румунії — до 3.2 тис. випадків на добу), — зазначається в огляді.

Так, загальна летальність нових випадків продовжує зростати і сягнула 2.8%.

Середня госпітальна летальність за весь період спостережень склала близько 15%, летальність у хворих, які перебували у відділеннях інтенсивної терапії, — 76%, летальність у хворих, які перебували на апаратах штучної вентиляції легень (ШВЛ), — 89%, — йдеться в огляді.

Як повідомлялося, в Івано-Франківську переповнені усі лікарні для хворих на коронавірус. Хворих доводиться розміщувати в коридорах.

Також в Україні за добу зафіксовано більше п'яти тисяч нових хворих COVID-19. Найбільше нових випадків виявили в Івано-Франківській та Чернівецькій областях.

COVID-19 Смертність коронавірус регіони НАНУ

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