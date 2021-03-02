В Украине стремительно растет смертность от COVID-19, - НАН

Летальные случаи медленно увеличивались с середины февраля, сейчас - резкое ускорение

Летальные случаи медленно увеличивались с середины февраля, сейчас - резкое ускорение

Фото из открытых источников

Количество летальных случаев от COVID-19 стало медленно увеличиваться с середины февраля, а в последние несколько дней рост по официальной статистике резко ускорился.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на обзор ученых НАН эпидемической ситуации в Украине за 23 февраля – 1 марта 2021 года (РГ-38а).

Количество летальных случаев начало медленно увеличиваться с середины февраля, а в последние несколько дней рост по официальной статистике резко ускорился. Рост смертности в официальной статистике не связан с задержками обнародования, — говорится в обзоре.

Сообщается, что задержки наполнения реестра на этот момент являются минимальными как для результатов тестирования, так и для регистрации летальных случаев.

Уверенный рост количества новых случаев происходит во всех регионах Украины, кроме Запорожской, Луганской и Херсонской областей. Динамика новых выявлений в Украине на данный момент является подобной статистике Румынии и Польши (в Польше количество новых выявлений поднялась до 9.7 тыс. случаев в сутки, а в Румынии — до 3.2 тыс. случаев в сутки), — отмечается в обзоре.

Так, общая летальность новых случаев продолжает расти и составила 2.8%.

Средняя госпитальная летальность за весь период наблюдений составила около 15%, летальность у больных, находящихся в отделениях интенсивной терапии, — 76%, летальность у больных, которые находились на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ), — 89%, — говорится в обзоре.

Как сообщалось, в Ивано-Франковске переполнены все больницы для больных коронавирусом. Больных приходится размещать в коридорах.

Также в Украине за сутки зафиксировано более пяти тысяч новых больных COVID-19. Больше всего новых случаев выявили в Ивано-Франковской и Черновицкой областях.