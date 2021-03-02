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02 березня 2021, 09:10 2

В Україні за добу більше п'яти тисяч нових хворих COVID-19

02 березня 2021, 09:10 2
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Найбільше нових випадків виявили в Івано-Франківській та Чернівецькій областях
Найбільше нових випадків виявили в Івано-Франківській та Чернівецькій областях
Фото: з відкритих джерел
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В Україні за 1 березня COVID-19 виявили у 5336 осіб, зафіксовано 162 летальних випадки, були госпіталізовані 1410 хворих, 5194 пацієнти одужали.

Як передає RegioNews, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

5336 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні на 2 березня. Серед захворілих - 308 дітей і 218 медпрацівників", - повідомив міністр.

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Івано-Франківській (649), Чернівецькій (504), Вінницькій (453), Закарпатській (438) областях та у місті Києві (463).

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло - 1 357 470 осіб;
  • одужало - 1 176 918 осіб;
  • летальних результатів - 26 212;
  • проведено ПЛР-тестів - 6 948 980.

Нагадаємо, добою раніше в Україні COVID-19 виявили у 4285 осіб.

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