В Україні за добу більше п'яти тисяч нових хворих COVID-19
Найбільше нових випадків виявили в Івано-Франківській та Чернівецькій областях
Найбільше нових випадків виявили в Івано-Франківській та Чернівецькій областях
В Україні за 1 березня COVID-19 виявили у 5336 осіб, зафіксовано 162 летальних випадки, були госпіталізовані 1410 хворих, 5194 пацієнти одужали.
Як передає RegioNews, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
5336 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні на 2 березня. Серед захворілих - 308 дітей і 218 медпрацівників", - повідомив міністр.
За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Івано-Франківській (649), Чернівецькій (504), Вінницькій (453), Закарпатській (438) областях та у місті Києві (463).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло - 1 357 470 осіб;
- одужало - 1 176 918 осіб;
- летальних результатів - 26 212;
- проведено ПЛР-тестів - 6 948 980.
Нагадаємо, добою раніше в Україні COVID-19 виявили у 4285 осіб.
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