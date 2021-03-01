Стало відомо, скільки отримує компанія-посередник за закупівлю вакцин для України

За умовами контракту з Україною, це 1%

За умовами контракту з Україною, це 1%

Рixabay

Компанія-посередник Crown Agents, яка закуповує вакцини від COVID-19, отримує за свої послуги відсоток від вартості закупленої партії. За умовами контракту з Україною, це 1%.

Про це йдеться у відповіді Міністерства охорони здоров'я на запит РБК-Україна, передає RegioNews.

"Спеціалізованою організацією, що здійснює закупівлю вакцини від гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2, за бюджетні кошти-2021 є"Краун Ейджентс Лімітед", розмір винагороди якої дорівнює 1 відсотку від вартості закуплених лікарських засобів", — сказали у відомстві.

Там також уточнили, що частина коштів, виділених на закупівлю вакцини, спрямовується і на відшкодування вартості логістичних послуг.

Нагадаємо, раніше глава МОЗ Максим Степанов повідомив, що в Україну вже скоро будуть поставки вакцини Coronavac з Китаю.