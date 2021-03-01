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01 березня 2021, 16:59 2

Стало відомо, скільки отримує компанія-посередник за закупівлю вакцин для України

01 березня 2021, 16:59 2
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За умовами контракту з Україною, це 1%
За умовами контракту з Україною, це 1%
Рixabay
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Компанія-посередник Crown Agents, яка закуповує вакцини від COVID-19, отримує за свої послуги відсоток від вартості закупленої партії. За умовами контракту з Україною, це 1%.

Про це йдеться у відповіді Міністерства охорони здоров'я на запит РБК-Україна, передає RegioNews.

"Спеціалізованою організацією, що здійснює закупівлю вакцини від гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2, за бюджетні кошти-2021 є"Краун Ейджентс Лімітед", розмір винагороди якої дорівнює 1 відсотку від вартості закуплених лікарських засобів", — сказали у відомстві.

Там також уточнили, що частина коштів, виділених на закупівлю вакцини, спрямовується і на відшкодування вартості логістичних послуг.

Нагадаємо, раніше глава МОЗ Максим Степанов повідомив, що в Україну вже скоро будуть поставки вакцини Coronavac з Китаю.

коронавірус Україна вакцина МОЗ вакцинація

 
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