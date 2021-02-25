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25 лютого 2021, 18:40 8

Пожежа у Харкові в пансіонаті для літніх людей: суд залишив під вартою власника будинку та орендаря

25 лютого 2021, 18:40 8
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Фото з відкритих джерел
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Харківський апеляційний суд залишив під вартою власника, який здав в оренду будинок під пансіонат для літніх людей у Харкові, та орендаря.

Про це повідомив прессекретар прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко в коментарі УНН, передає RegioNews.

Харківський апеляційний суд залишив під вартою Славіка Акопяна, який здав в оренду будинок під пансіонат для літніх людей у Харкові, та орендаря В’ячеслава Кравченка.

Сьогодні апеляційний суд залишив у силі обраний запобіжний захід двом особам. Тримання під вартою без права внесення застави, - повідомив Чубенко.

Як повідомлялося, власник пансіонату у Харкові, де сталася смертельна пожежа, оскаржує свій арешт. Міри запобіжного заходу оскаржують також адміністратор, орендар та директор закладу.

Нагадаємо, у четвер, 21 січня, в Харкові сталася пожежа в будинку престарілих. В результаті інциденту загинули 15 осіб.

23 січня суд узяв під варту всіх чотирьох підозрюваних у справі Харківської пожежі.

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