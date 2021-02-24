Харківська міськрада звернеться до президента з вимогою закрити "Коксохім"

"За" проєкт рішення проголосували 82 депутати

"За" проєкт рішення проголосували 82 депутати

Фото: objectiv.tv

Депутати Харківської міської ради 24 лютого на сесії прийняли звернення до президента України, Верховної Ради та Генеральної прокуратури, з вимогою винести рішення про припинення діяльності коксового заводу "Новомет".

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на KharkivToday.

"Сьогодні приймаємо дуже важливе звернення про численні порушення діяльності Харківського коксового заводу "Новомет"... Те, що сьогодні діється з викидами, які виробляє коксовий завод, він працює по ночах, в основному, люди задихаються, зміг стоїть неймовірний, наближають нас до екологічної катастрофи, люди хворіють. Пропоную, щоб ми всі разом прийняли це звернення", - сказав секретар міськради Ігор Терехов.

Проєкт рішення підтримали 82 депутати.

У мерії повідомили, що міські чиновники не мають повноважень для закриття підприємства, тому направили звернення до керівництва країни, щоб там питання по коксохімічному заводу вирішили кардинально.

Нагадаємо, сьогодні у залі Харківської міськради сталася сутичка через виступ депутата від ОПЗЖ Андрія Лесика російською мовою і відмови переходити на українську мову.