У Харкові під міськрадою побилися прихильники ОПЗЖ з проукраїнськими активістами

У перших була зброя

У перших була зброя

Фото з відкритих джерел

На площі Конституції у Харкові відбулася бійка між двома групами чоловіків. У соцмережах пишуть, що побилися прихильники ОПЗЖ та проукраїнські активісти.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на соцмережі.

На площі Конституції в Харкові відбулася бійка між двома групами чоловіків. У соцмережах кажуть, що побилися прихильники партії ОПЗЖ і проукраїнські автивісти.

Тітушки взяли з собою, на мирний мітинг пістолети, а Віталій Ткаченко-голова "патріотів за жизнь" у місті Харків розмахував ножем, що демонструє ціль їх перебування біля мирного мітингу, — повідомляє Facebook-паблік "News Kharkiv / Новини Харкова".

Повідомляється, що бійку ініціювали саме прихильники ОПЗЖ, але отримали відсіч від опонентів.

"Патріоти за жизнь" влаштували різанину зі стрільбою. Сьогодні зранку тітушки ОПЗЖ завітали під будівлю харківської... Posted by News Kharkiv / Новини Харкова on Wednesday, February 24, 2021

На відео видно, як група чоловіків проганяє прихильників ОПЗЖ.

Також у соцмережах з’явилося фото, де чоловік ховає пістолет.

Автор знімку стверджує, що озброєний чоловік – прихильник ОПЗЖ.

Учасники мирного пікету, під патріотичні гасла, прогнали Ківиних тітушок з-під стін міськради. Вимагаємо від Національної поліцї України відреагувати на хуліганство з використанням зброї у центрі Харкова з боку "Патріотів за жизнь, — повідомляють у соцмережах.

Як повідомлялося, сьогодні у Харкові депутата від ОПЗЖ відправили "в Росію" через виступ російською мовою. У сесійній залі Харківської міськради сталася сутичка.