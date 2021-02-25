Пожар в Харькове в пансионате для пожилых людей: суд оставил под стражей владельца дома и арендатора

Они не имеют права внесения залога

Они не имеют права внесения залога

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Харьковский апелляционный суд оставил под стражей владельца, который сдал в аренду дом под пансионат для пожилых людей в Харькове, и арендатора.

Об этом сообщил пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко в комментарии УНН, передает RegioNews.

Харьковский апелляционный суд оставил под стражей Славика Акопяна, который сдал в аренду дом под пансионат для пожилых людей в Харькове, и арендатора Вячеслава Кравченко.

Сегодня апелляционный суд оставил в силе избранную меру пресечения двум лицам. Содержание под стражей без права внесения залога, - сообщил Чубенко.

Как сообщалось, владелец пансионата в Харькове, где произошел смертельный пожар, обжалует свой арест. Меры пресечения оспаривают также администратор, арендатор и директор заведения.

Напомним, в четверг, 21 января, в Харькове произошел пожар в доме престарелых. В результате инцидента погибли 15 человек.

23 января суд взял под стражу всех четверых подозреваемых по делу Харьковского пожара.