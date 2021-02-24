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24 лютого 2021, 13:18 177

У Києві на Оболоні евакуюють людей з ТРЦ - кажуть, що через пожежу

24 лютого 2021, 13:18 177
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Є також неперевірена інформація про мінування
Є також неперевірена інформація про мінування
Фото PavlovskyNews
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У Києві на Оболоні через пожежу евакуювали людей з ТРЦ "Дрімтаун 2", повідомляючи про пожежу, але охоронці нічого не знають про займання.

Про це повідомляє Telegram-канал PavlovskyNews, передає RegioNews.

У Києві на Оболоні через пожежу евакуювали людей з ТРЦ "Дрімтаун 2"

По гучномовцю повідомляють про евакуацію у зв'язку з пожежею, але охоронці заявили, що не знають, де міг виникнути вогонь.

Як повідомляють передплатники Telegram-каналу, евакуація була екстреною. Відвідувачі спортивного клубу, який знаходиться у цьому будинку, навіть не встигли переодягнутися і йшли, накинувши верхній одяг на спортивний.

Як повідомлялося, вчора ввечері у Києві сталася серйозна пожежа: горіла будівля на ДВРЗ. Жертв та постраждалих немає.

пожежа евакуація ТРЦ Київ

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