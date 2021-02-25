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25 лютого 2021, 10:20 10

У Києві починається вакцинація проти COVID-19: що відомо

25 лютого 2021, 10:20 10
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Процес вакцинації транслюватимуть онлайн
Процес вакцинації транслюватимуть онлайн
Фото: Facebook
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Сьогодні, 25 лютого, у Києві розпочався процес вакцинації проти COVID-19 вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield).

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу КМДА.

Одним із перших провакцинованих стане завідувач відділення Олександрівської клінічної лікарні", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Черкащина - перша область в Україні, яка вже отримала вакцину.

Як відомо, у Житомирській лікарні планують розпочати вакцинацію з лікаря-чоловіка.

Як повідомлялося, вчора, в Україну прибула перша партія вакцини від COVID-19 з Індії. Обсяг першої партії AstraZeneca (Covishield) складе 500 тисяч доз.

Також у МОЗ кажуть, що лише 38% лікарів в Україні хочуть вакцинуватися від COVID-19. Вакцинація розпочнеться вже 24 лютого.

вакцина Київ коронавірус медики МОЗ

 
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