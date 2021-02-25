В Україні за добу більше восьми тисяч нових хворих COVID-19
В лікарні потрапили 2770 осіб
В лікарні потрапили 2770 осіб
В Україні за 24 лютого COVID-19 діагностували у 8147 осіб, зафіксовано 135 летальних випадків, 3889 пацієнтів одужали.
Про це у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає RegioNews.
8147 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні на 25 лютого. Серед захворілих - 483 дитини і 301 медпрацівник", - повідомив міністр.
За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Івано-Франківській (711), Житомирській (711), Закарпатській (654), місті Київ (652) та Вінницькій (639) областях.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло - 1 325 841;
- видужало - 1 159 311 осіб;
- летальних результатів - 25 596;
- проведено ПЛР-тестів - 6 809 165.
Нагадаємо, добою раніше в Україні COVID-19 діагностували у 5850 осіб.
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