Коронавірус в Україні: за добу виявили 5850 нових випадків
За добу госпіталізували 3049 хворих
За добу госпіталізували 3049 хворих
В Україні за 23 лютого COVID-19 діагностували у 5850 осіб, зафіксовано 152 летальних випадки, одужало 3645 пацієнтів.
Про це у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає RegioNews.
5850 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні на 24 лютого. Серед захворілих - 316 дітей і 271 медпрацівник", - повідомив міністр.
За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Вінницькій (601), Івано-Франківській (600), місті Київ (547), Чернівецькій (524) та Закарпатській (389) областях.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло - 1 317 694 особи;
- видужало - 1 155 422 особи;
- летальних результатів - 25 461;
- проведено ПЛР-тестів - 6 772 495.
Нагадаємо, добою раніше в Україні COVID-19 діагностували у 4182 осіб.
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