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Коронавірус в Україні: за добу виявили 5850 нових випадків
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24 лютого 2021, 09:14 4

Коронавірус в Україні: за добу виявили 5850 нових випадків

24 лютого 2021, 09:14 4
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За добу госпіталізували 3049 хворих
Фото: з відкритих джерел
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В Україні за 23 лютого COVID-19 діагностували у 5850 осіб, зафіксовано 152 летальних випадки, одужало 3645 пацієнтів.

Про це у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає RegioNews.

5850 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні на 24 лютого. Серед захворілих - 316 дітей і 271 медпрацівник", - повідомив міністр.

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Вінницькій (601), Івано-Франківській (600), місті Київ (547), Чернівецькій (524) та Закарпатській (389) областях.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло - 1 317 694 особи;
  • видужало - 1 155 422 особи;
  • летальних результатів - 25 461;
  • проведено ПЛР-тестів - 6 772 495.

Нагадаємо, добою раніше в Україні COVID-19 діагностували у 4182 осіб.

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