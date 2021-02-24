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24 лютого 2021, 10:37 9

В Україні можуть випробувати нову вакцину від коронавірусу у формі спрею, - Степанов

24 лютого 2021, 10:37 9
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Індійська компанія вже починає перший етап випробувань
Фото: МОЗ
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Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив про готовність України до випробувань індійського спрею від коронавірусу. Україна візьме участь у клінічних випробуваннях.

Про це він заявив на брифінгу, пише RegioNews.

"Дійшли до згоди на участь України в клінічних випробуваннях розробки нової вакцини у формі назального спрею чи крапель", - розповів він.

За його словами, це новий продукт, індійська компанія вже починає перший етап випробувань.

"Вони будуть швидко рухатись. Другу та третю стадію ми можемо провести в Україні" - розповів він.

В вересні-жовтні випробування планують завершити, зазначив міністр.

"Якщо ми будемо проводити частину клінічних випробувань в Україні, то це нам дасть пріоритетний доступ до цієї вакцини в разі доведення ефективності", - повідомив він.

Нагадаємо, 23 лютого в Україну прибула перша партія вакцини від COVID-19 з Індії.

коронавірус Україна вакцина карантин МОЗ

 
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