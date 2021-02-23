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23 лютого 2021, 17:50 92

У МОЗ розповіли про ефективність вакцини від коронавірусу, яку завезли в Україну

23 лютого 2021, 17:50 92
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Вакцина, яку завезли в Україну, вироблена за ліцензією AstraZeneca/Oxford в Індії
Вакцина, яку завезли в Україну, вироблена за ліцензією AstraZeneca/Oxford в Індії
Фото: МОЗ
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Ефективність вакцини від коронавірусу Covishield, що вироблена за ліцензією AstraZeneca/Oxford на базі Serum Institute в Індії та перша партія якої вже доставлена в Україну, становить понад 70%.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко під час брифінгу в Києві, пише RegioNews.

"Вакцина, вироблена за ліцензією AstraZeneca/Oxford, виробляється на майданчиках Serum Institute, які розміщені в Індії, вона повністю безпечна. Імуногенність вакцини - більше 97%, ефективність вакцини - більше 70%. Що таке імуногенність? У 97 випадках (зі 100) в людини після щеплення утворюються антитіла (до коронавірусу – ред.)", - заявив він.

Також, за словами Ляшка, ефективність вакцини вираховуються таким чином: "порівняння людей з контрольної групи, яка вакцинувалась з контрольною групою, яка не вакцинувалась і кількість людей, які захворіла в групі, що не вакцинувалась, порівнюючи з кількістю людей, які захворіла в групі, що вакцинувалась".

Нагадаємо, раніше Ляшко сказав, чи готовий публічно зробити щеплення індійською COVID-вакциною.

коронавірус Україна вакцина хвороба МОЗ

 
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