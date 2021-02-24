У Черкасах вже зробили перші щеплення від коронавірусу

Вакцину CoviShield вже вкололи десятьом медикам

Вакцину CoviShield вже вкололи десятьом медикам

Фото: Facebook

У середу, 24 лютого, в Україні стартувала вакцинація від коронавірусу, в Черкаській обласній лікарні уже провели щеплення вакциною AstraZeneca (Covishield) десятьом медикам.

Як передає RegioNews, про це повідомили під час пресбрифінгу Черкаської обласної державної адміністрації.

Так, голова Черкаської облдержадміністрації Олександр Скічко розповів, що перше щеплення зробили лікарю-реаніматологу Черкаської обласної лікарні Євгену Горенку, який працює в ковідному відділенні.

На сьогодні передбачено, що буде вакциновано 100 лікарів Черкащини.

Повідомлялось, що Черкащина - перша область в Україні, яка вже отримала вакцину.

Як відомо, у Житомирській лікарні планують розпочати вакцинацію з лікаря-чоловіка.

Як повідомлялося, вчора, в Україну прибула перша партія вакцини від COVID-19 з Індії. Обсяг першої партії AstraZeneca (Covishield) складе 500 тисяч доз.

Також у МОЗ кажуть, що лише 38% лікарів в Україні хочуть вакцинуватися від COVID-19. Вакцинація розпочнеться вже 24 лютого.