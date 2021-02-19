В столичному гуртожитку спалахнула пожежа: евакуювали 200 осіб

Причина займання наразі встановлюється

Причина займання наразі встановлюється

Фото: Facebook

У Києві у Голосіївському районі спалахнула пожежа в 5-поверховому гуртожитку на вул. Красилівській, 8/4. Рятувальники евакуювали на безпечну відстань мешканців та персонал гуртожитку.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДСНС України.

19 лютого о 09:43 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла в 5-поверховому гуртожитку на вул. Красилівській, 8/4, що у Голосіївському районі", - йдеться у повідомленні.

По прибуттю вогнеборців було встановлено, що загоряння виникло в одній із кімнат на 3-му поверсі на площі 10 кв. м.

Вже о 10:07 пожежу було локалізовано та о 10:12 - ліквідовано. Рятувальниками разом із персоналом об'єкту виведено на безпечну відстань 200 осіб", - повідомили у ДСНС.

Внаслідок займання згоріло та пошкоджено меблі, особисті речі, закопчені стіни та стеля кімнати.

До гасіння пожежі було залучено 5 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 22 осіб особового складу.

Нагадаємо, 21 січня, в Харкові сталася пожежа в будинку престарілих. В результаті інциденту загинули 15 осіб.

Як повідомив в.о. мера Харкова Ігор Терехов, будинок для літніх людей у Харкові, де сталася пожежа, працював нелегально.