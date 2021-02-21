Бойовики на Донбасі продовжують блокувати більшість КПВВ

Пропуск людей здійснюють лише два контрольні пункти

Пропуск людей здійснюють лише два контрольні пункти

Фото: із відкритих джерел

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

За рішенням командувача операції Об’єднаних сил відкриті для пропуску через лінію розмежування усі КПВВ. Контрольні пункти функціонують щоденно з 08.00 до 16.00. Проте рух в більшості гуманітарних дорожніх коридорів заблокований з боку тимчасово окупованої території України”, - йдеться в повідомленні.

В штабі ООС розповіли, що працюють лише два КПВВ: в "Станиці Луганській” і у "Новотроїцькому”, де окупанти розблоковують рух людей двічі на тиждень, у понеділок та п’ятницю.

Упродовж тижня через "Станицю Луганську” на тимчасово окуповану територію України прослідували 4710 осіб, а на контрольовану територію - 4517 осіб. У КПВВ "Новотроїцьке” лінію розмежування перетнули 182 громадянина та 32 транспортних засоби до тимчасово окупованої Донеччини, водночас 162 громадянина та 29 транспортних засобів на підконтрольну Україні територію”, - додали в штабі ООС.

Крім того, російські найманці не пропустили на тимчасово окуповану територію України 10 громадян, прикордонники забезпечили їх повернення на територію України.

Нагадаємо, на Донбасі загострення, бойовики сім разів стріляли із забороненого озброєння.